Washington Aguerre sobre campal en La Corregidora: 'Sólo pensé en ayudar a la gente'

El 5 de marzo de 2022 es un día que el futbol mexicano no olvidará por la violencia que se vivió en La Corregidora, y para Washington Aguerre no será la excepción, pues fue el día en que el portero del Querétaro comprobó que en el futbol no debe haber colores o equipos, simplemente amor al deporte, y es justo lo que le pide a la afición.

“A toda la gente: tengamos consciencia que no existe un color, vayamos a disfrutar en cada partido; ahí no hay color, uno siempre trató de ayudar a la gente que realmente fue a ver el futbol, que fue a disfrutar en familia, y como digo, no hay color, en ese momento sólo pensamos en ayudar a la gente”, dijo a RÉCORD.

Y tiempo después de lo ocurrido en aquel Gallos Blancos ante Atlas, el guardameta uruguayo compartió cómo es que él decidió entrar al campo a ayudar y calmar gente.

“Estoy más tranquilo en lo personal y el grupo también. Cuando estuve ahí no pensé en nada más que ayudar a la gente, a la familia, a los niños que pedía ayuda y traté, por otra parte, de calmar a la gente que estaba sacada de sí, que no tenía noción de los daños que estaban cometiendo, pero hoy doy gracias a Dios que todo está más tranquilo y que la gente que pude ayudar estuvo tranquila en el túnel porque llevamos mucha gente al túnel, al vestidor y no sólo yo, mis compañeros también hicieron su parte dentro del vestidor y del túnel y tener compañeros como esos es sin palabras para mí”, explicó.

Asimismo, el capitán del Querétaro reconoció que sí reflexionó en el riesgo que corrió al estar en el campo durante los hechos violentos.

“Ya con los días me puse a pensar. Tengo a mi familia en Uruguay, estaban nerviosos, sin noticias, me puse a pensar cómo estarían si me hubiera pasado algo. Quitando ese lado obscuro de lo que sucedió, desde el día que llegué a la ciudad la gente me hizo llegar su cariño, se han portado de maravilla”, compartió.

