15 años del Modelo Orlegi, una gestión para "evolucionar el deporte" en México

No es fácil conectar con Alejandro Irarragorri. No es un dirigente común en nuestro futbol, no es demagogo, su discurso no está planteado en cómo ser popular, sino en exponer sus conceptos, claros y contundentes, armados con la experiencia de tres exitosos lustros en la industria del deporte y entretenimiento. Dice lo que piensa y eso no siempre es aceptado con facilidad.

Es un hombre más accesible de lo que dicta su reputación mediática, basta con entrarle a los temas que le apasionan, como la gestión de Grupo Orlegi, en especial con la rama de deportiva, en la que comenzó el 26 de octubre de 2006, al dirigir a los equipos de Grupo Modelo, recuento imposible de sintetizar en un párrafo, con éxitos como los títulos de la Liga Mexicana del Pacífico con Venados (2009) y Yaquis (2008, 2011, 2012 y 2013), más las Series del Caribe (2011 y 2013), y la joya: Santos Laguna, con cuatro estrellas de Liga MX (Clausuras 2008, 2012, 2015 y 2018), entre otros. El trayecto le permitió afianzar la metodología fundamentada en tres conceptos clave.

“El origen de todo esto es la idea de qué hay una nueva posibilidad de evolucionar en el deporte en México, la generación de un modelo basado en lo que hoy se mantiene: estructura, procesos e infraestructura, para administrar ordenadamente la instituciones deportivas que a nivel mundial venían transformándose desde los noventas a más profesionales.

“El modelo lo intentamos hacer en principio en Querétaro, pero no logramos llegar a esos acuerdos. Viene la recuperación de Santos que estaba en manos del SAT, hacemos alianza con Grupo Modelo, operando desde nuestras instalaciones, para gestionar el deporte en otra visión. Comenzaron a añadirse otro tipo de equipos y actividades, como Venados y Yaquis, que hoy son exitosos y ejemplares”, recuerda Irarragorri en charla con RÉCORD.

“Nuestra metodología es la que nos ha probado que siendo fieles a ella, pensando en el presente como sustento del futuro, podemos conseguir éxito deportivo, crecimiento sostenido y rentabilidad”.

SANTOS LAGUNA: EL EJEMPLO

“Tomamos la gestión de esta joya del desierto, que tiene su principal valor en la pasión y lo que implica la región, la gente de La Laguna, y a toda la que ha conquistado fuera con la esencia de Santos, hasta llevarlo a ser una de las instituciones más sólidas de Latinoamérica”, explica Irarragorri, quien no elige un único momento ejemplar en el recuento de su gestión.

“Me quedo con el proceso. La vida la veo como un concierto, para un artista, cada una de las canciones culmina con un aplauso. Para mí, ese aplauso es la inauguración de un estadio, el logro de un patrocinio, un campeonato, también el subcampeonato, un título en inferiores, la Femenil, ver desarrollar mejores personas, jugadores graduados, que su nivel educativo promedio era sexto de primaria y hoy es sexto de bachillerato; que hemos ayudado a familias como ejemplos de la comunidad.

“Que un equipo de futbol derrama valores a una región: La Comarca vivía problemas muy serios de seguridad y economía, y en el tiempo de la obra fue la única en curso, y dejamos una derrama a los constructores de la región. Hoy no está en ninguna lista de inseguridad, después de ser una de las cuatro principales ciudades del mundo”.

“Santos ha tomado pilares sólidos en distintas fases, en infraestructura, estructura y procesos. Hay que ver el cociente, cuarto lugar, es el equipo que en este periodo (15 años) ha calificado a más Liguillas, con más Finales jugadas, el segundo de más campeonatos, el de más títulos en inferiores y con más jugadores en las distintas Selecciones. Tiene que seguir construyendo su presente para esperar un mejor futuro. Venimos de jugar una Final, perderla fue difícil, y Santos sabe reinventarse, renovarse”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALMADA TRAS DERROTA VS AMÉRICA: 'SANTOS, DESCONCENTRADO EN SITUACIONES SIMPLES'

Además, Grupo Orlegi tiene otros dos clubes históricos: el Atlas y Tampico Madero, campeón del primer torneo de la Expansión MX. “Ver la ilusión de los aficionados de la Jaiba, donde estamos trabajando. Se requiere un triángulo, de empresarios, afición y autoridades, al menos la empatía, y cuando se juntan se logran cosas maravillosas, como la que anunciamos del Atlas”, agrega sobre el proyecto de la construcción de las instalaciones propias de los Zorros, con la Academia Rojinegra, que presentaron la semana pasada.