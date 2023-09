Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, resalta la valía de Juan Brunetta en el equipo

En Santos ya aguantaron y seguirán aguantando bombazos de ‘los grandes’ por Brunetta. El presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, confesó que están muy satisfechos con el rendimiento del jugador y esperan que siga por muchos años más.

A lo largo de su historia, Santos se ha caracterizado por tener a grandes jugadores extranjeros que terminan por dejar una huella en el futbol mexicano, por lo que en este Apertura 2023 no podía ser la excepción con Juan Brunetta, el cual ya ha comenzado a llamar la atención de los equipos más poderosos de la Liga MX.

Este constante seguimiento a uno de sus referentes de la plantilla actual no ha preocupado en la institución, ya que están dispuestos a aguantar todos los bombazos (ofertas) que lleguen por él: "A ver particularmente en el caso de Brunetta, un jugador muy interesante, que le provoca apetito a los clubes más potentes del país, no es que vayamos a aguantar bombazos, ya los hemos aguantado y esto se genera con la estabilidad contractual del jugador, él tiene un contrato a largo plazo, él está feliz, no solamente es este gran jugador, sino es un tipo decente, que está muy cómodo en la Comarca", resaltó Elizalde.

"Hoy ante la ausencia de Carlos es el capitán del equipo, está ejerciendo este papel con absoluta solvencia, quiere ganar, está encariñado con la organización, participa activamente en las actividades del club, entonces te diría que nos sentimos muy contentos y queremos obviamente recoger y cosechar muchos éxitos antes de pensar en una transferencia de de Juan Francisco", agregó el presidente de Santos.

Cabe destacar que toda esta confianza es un reflejo de lo que ha demostrado el futbolista argentino desde su llegada al equipo de la Comarca, ya que desde junio de 2022 ha disputado un total de 46 compromisos, en los que ha logrado cosechar 13 goles y 13 asistencias.

Este rendimiento lo ha llevado a ser uno de los referentes de la ofensiva de Santos, ya que en lo que va de este Apertura 2023, el futbolista de 26 años es el segundo máximo goleador del equipo con cuatro dianas realizadas (una menos que Harold Preciado) y es el máximo asistidor del torneo con cuatro, lo que según Golstats lo convierte en el futbolista más productivo del vigente campeonato.

