¡Juan Brunetta es el amuleto de la suerte en Santos! Cuando anota, el equipo no pierde

Juan Brunetta se ha convertido en uno de los pilares a la ofensiva de santos en este Clausura 2023 gracias a sus cinco anotaciones. A pesar de ser uno de los tres goleadores del torneo el jugador tiene claro que esa no es su principal función, pero el que nunca está de más poder ayudar con una anotación.

"Sé que mi función principal no es la de hacer gol, porque obviamente soy un volante, sí me gusta llegar mucho al área y tener situaciones, pero sé que quizá mi función principal es tratar de asociarme, de generar para el equipo, de crearle situación a los delanteros y tratar de asistir. Trato de hacer mi trabajo principal que creo que es eso, de tratar de generar para el equipo", puntualizó el jugador argentino.

Cabe destacar que el futbolista se ha convertido en una especie de amuleto para los de Torreón, ya que cada vez que se hace presente en el marcador el equipo nunca ha perdido: "No sabía la verdad, no había dado cuenta, pero como te digo, siempre trato de si se puede colaborar con un gol o un pase gol, la verdad que bienvenido sea. Siento que asistir quizás es una función más importante para mí porque sabemos que los delanteros siempre necesitan convivir con el gol, entonces busco constantemente tratar de asistirlo a ellos, pero sí me gusta llegar desde segunda línea, desde atrás como he hecho varios goles llegando de atrás, así que que la verdad que me gusta llegar al gol".

Finalmente, Juan Brunetta comentó que desde su llegada a la institución él se ha sentido muy cómodo por la forma en que lo han tratado y todo lo que le ha brindado la institución: "En lo personal la verdad que muy cómodo, muy contento en el club. Desde que llegué la verdad que que me trataron de la mejor manera y la verdad que sorprendido al inicio cuando llegué por todo lo que tiene el club. Creo que el primer torneo nos ha ido bien, creo que me pude adaptar bastante rápido a lo que es el club, al equipo. El segundo torneo por ahí nos costó un poco más".

