Rayados clasificó sin problemas a la Liguilla del Clausura 2023 y ya aseguró el liderato del certamen, independientemente de lo que haga en la Jornada 17, por ello el entrenador Víctor Manuel Vucetich adelantó que guardará jugadores en el partido frente a los Pumas de Antonio 'Turco' Mohamed.

El Rey Midas no le dará juego a Luis Romo y Stefan Medina, que tienen cuatro amarillas acumuladas, además de Germán Berterame, con una molestia y Víctor Guzmán, que presentó una infección este jueves. Hablamos de piezas importantes en el esquema de los regiomontanos y hombres clave pensando en la siguiente etapa del torneo.

“Tenemos que ver las cosas como son, normales, es importante ganar como siempre, pero a veces son circunstancias que debemos saber utilizar, va a depender cuál es mi necesidad prioritaria, podremos utilizar un plantel para poder arriesgar, no tiene caso que arriesgue algo más de lo debido, no inician Romo y Medina que tienen 4 tarjetas, me interesa la siguiente fase, me importa el ganar, porque es motivacional, eso lo intentaremos", aseguró el estretega que ya ha sido campeón en el futbol mexicano varias veces.

A pesar de ser primeros, los Rayados no están exentos de alguna lesión que pudiese perjudicarlos en la carrera por el título.

“Para que estemos al 100 por ciento nos falta que no nos sucedan cosas como lesiones, hoy hay una infección por parte de Víctor Guzmán, por eso no trabajó, pero ya está en atención, en forma. Lo de Héctor, las dos tarjetas, es lo que nos hace falta, que no tengamos esos contratiempos, que estemos completos para el inicio de Liguilla", concluyó el director técnico.

