Santos: Potencia en Sub 20 en los últimos años en México

La Comarca Lagunera se ha convertido en cuna de jóvenes talentos. Santos Laguna se ha consolidado como una de las instituciones más exitosas en categorías inferiores, así lo dejó en claro este domingo tras coronarse en la categoría Sub 20 por quinta ocasión en 10 años.

El equipo santista perdió en la Ida ante Cruz Azul, pero en casa impuso su jerarquía para golear a La Maquinita y consolidarse como una potencia.

Y es que los Guerreros disputaron su sexta Final en la categoría Sub 20 y lograron su quinta corona en los últimos 10 años, igualando al Guadalajara como los más ganadores.

Cabe destacar que durante el presente torneo el cuadro santista fue el líder general de la competencia, pero también, se consolidó como la máxima ofensiva y el equipo más ganador de la Fase regular.

Por si fuera poco, el conjunto lagunero cuenta entre sus filas con el máximo rompe redes de la categoría, Joshua Mancha, quien se apunta como una promesa del primer equipo.

Con este título Sub 20, Santos Laguna sumó su título número nueve en categorías inferiores, partiendo desde la Sub 13, Sub 17 y Sub 20.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUB 20: SANTOS VINO DE ATRÁS EN EL GLOBAL ANTE CRUZ AZUL Y SE PROCLAMÓ CAMPEÓN