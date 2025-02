Santos: A una derrota de ser equipo con más partidos perdidos consecutivos en la Liga MX

Santos a una derrota de la historia. Santos Laguna no logra levantar en el presente campeonato, pues las derrotas han sido la constante, pues en total son nueve descalabros consecutivos, contando los tres del torneo anterior y los seis que van en este Clausura 2025.

Los de Torreón ya igualaron la peor marca de derrotas al hilo en el futbol mexicano, la cual está igualada con otros cuatro equipos que son, Zamora (1959-1969), Unión de Curtidores (1975-1976), Atlas (1980-1981) y Jaguares (2016).

Los nueve partidos que ha perdido Santos son, 2-0 vs Cruz Azul, 2-0 vs Chivas, 3-2 vs Querétaro, 1-0 vs Chivas, 2-1 vs Pachuca, 4-1 vs América, 1-0 vs Juárez, 2-0 vs Puebla y 3-2 vs Necaxa, para así sumar un total de nueve derrotas consecutivas en la liga mexicana.

El siguiente partido que tendrán los laguneros será ante Mazatlán como visitantes y en caso de perder, harían historia al ser el equipo con más derrotas consecutivas en la Liga MX con un total de 10.

Cabe recordar que Veracruz llegó a tener siete derrotas al hilo o Indios de Ciudad Juarez cinco, entre otras malas rachas. También hay otras marcas como los 41 juegos sin ganar de Tiburones, aunque aquí se presentaron empates, por lo que no todos los partidos fueron derrotas en fila.

