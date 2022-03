Brizio sobre Gignac: ‘Nunca ha insultado a un árbitro’

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, habló sobre André-Pierre Gignac y señaló que el francés nunca ha insultado a un árbitro, pues Arturo tiene acceso a todos los audios y en ninguno ha escuchado una grosería de Pierre.

“Yo creo que, en primer lugar, por las circunstancias de los árbitros que nosotros tenemos acceso al audio de todos los partidos, nunca, en ningún partido el señor Gignac ha insultado a un árbitro. Eso es importante decirlo porque también la gente dice ‘no, es que Gignac les mienta la madre’, y no, no les mienta la madre, para empezar”, explicó Brizio para ESPN.

También, sentenció que la personalidad de André puede parecer agresiva y que impone, al igual que otros jugadores de la Liga MX, pero que tienen que tratar a todos por igual, sean figuras o debutantes.

“Lo otro es que Gignac, de repente él o quien sea, una figura, porque hay muchas figuras de este tamaño en México, que una figura del futbol pueda tratar de sacar un poco de ventaja o algún beneficio de su personalidad también puede pasar, y que puede pasar que el árbitro quizá no tome una determinación drástica con ese jugador, puede pasar.

“¿Cuál es nuestra obligación? Que Gignac o la figura que sea, el jugador debutante o quien sea, reciba un trato igualitario y en eso trabajamos. Es una asignatura pendiente que el procedimiento sea parejo, creo que no lo hemos logrado hasta el momento, pero lo tenemos detectado y se trabaja en ese sentido”, añadió.

Por último, Brizio Carter señaló que nadie puede insinuar que el arbitraje ayudó al actual Campeón de Liga, el Atlas, pues el arbitraje no tuvo nada que ver con el tan ansiado título de los Rojinegros.

“Querer empañar un título de un equipo hablando de que el arbitraje llevó a ese equipo al título me parece no sólo irresponsable sino francamente desleal porque, insisto, el descalificar permanentemente al juez va en contra del negocio y del espectáculo.

“Señalar errores es parte de la chamba del periodista y lo vamos a entender, pero ya el hecho de hacer o querer hacer creer que un equipo es Campeón por el arbitraje, simplemente no me cabe en la cabeza y no estoy de acuerdo”, finalizó Arturo Brizio.

