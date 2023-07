¡Cerca de ser felino! Ozziel Herrera ya está en proceso para firmar con Tigres

Ozziel Herrera ya está en proceso de contratación con Tigres, incluso el mediocampista mexicano ya presentó los exámenes médicos para continuar con lo necesario para ya ser oficialmente jugador de la UANL; sin embargo, el futbolista no se ha visto del todo ilusionado con su llegada a Nuevo León, pues su deseo era mantenerse en el Atlas, por lo que el propio jugador lamentó no seguir siendo rojinegro, pero aceptó el compromiso de convertirse en felino, pues sabe que es un club donde podrá pelear títulos, pero no por ello dejo de reconocer que él quería quedarse con los Rojinegros, pero no puso hacer nada para lograrlo.

“Lastimosamente, sí, el equipo tomó esas decisiones, pero yo sé que se queda un gran plantel y van a poder dar grandes resultados también. (Tigres) es un equipo importante y me genera ilusión en poder seguir peleando campeonatos”, dijo.

Asimismo, el exjugador de los Zorros, quien tenía la intención de quedarse en Jalisco para posteriormente emigrar al futbol europeo, agradeció a la afición rojinegra por el apoyo incondicional que le dieron durante su estancia en el club; sin embargo, en redes sociales hay fanáticos del Atlas que le recrimina a Herrera su salida a Tigres.

“Pues sí, yo muy agradecido la verdad con toda la Fiel (barra del Atlas), siempre me apoyaron, les agradezco el trato en las buenas y en las malas, también, porque me ayudaron a aprender”, expresó Ozziel quien ya este lunes viajará con el resto del plantel felino para comenzar su participación en la Leagues Cup.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA SOBRE PAUNOVIC Y HIERRO: 'NOS HAN INYECTADO GANAS DE SALIR ADELANTE'