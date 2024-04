¿Cumplirá su promesa? Nahuel Guzmán prometió retirarse del futbol si llegaba a agredir un rival

Nahuel Guzmán está en el ojo del huracán tras haber agredido a dos rivales durante el pasado Clásico Regio. A pesar de no jugar el partido, el portero se vio envuelto en polémica al apuntar con un láser tanto a Esteban Andrada como a Sergio Canales.

El utilizar un láser para apuntar a los rivales es considerado por la Comisión Disciplinaria como una conducta inapropiada, así como una agresión. Esta situación ha creado más polémica por un comentario de Nahuel hace un año.

El pasado 17 de marzo del 2023, el portero de Tigres había prometido retirarse si alguien encontraba un video donde este agrediera a un rival. Esto como respuesta a las criticas que ha recibido desde su llegada a México.

“Con mis errores y mis comportamientos no adecuados, desde que llegué a México, hubo un momento que a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa, que soy un mal perdedor, entre otros. Pueden buscar más de los 400 partidos y si encuentran alguna acción realmente agresiva, con intención de lastimar a algún árbitro o a algún colega, no sé qué prometer, yo me retiro del futbol”, comentó en conferencia de prensa hace un año.

Ahora se espera que Nahuel Guzmán reciba una de las multas más grandes que contempla el reglamento interno, esto a pesar de las disculpas que ofrecieron tanto él como los Tigres en redes sociales.

Hace un tiempo, Nahuel Guzmán prometió retirarse del futbol si alguien encontraba una agresión suya hacia un rival... ayer agredió con ese láser en el #ClasicoRegio pic.twitter.com/opTukDRls6 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) April 15, 2024

