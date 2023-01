Diego Cocca advierte sobre fichaje de Lainez a Tigres: 'La dirigencia lo definirá la próxima semana'

Este viernes, luego de que Tigres se mantuviera invicto tras empatar frente a los Xolos de Tijuana, Diego Cocca, entrenador del equipo regiomontano, aseguró que la posibilidad de que Lainez llegue al equipo de la Sultana del Norte depende de la directiva, pero podría concretarse a la brevedad.

Cocca comentó tras el encuentro que: "Si existen dos voluntades, es muy probable que Lainez venga", comentó. Así mismo, aseguró que eso es un tema que le toca resolver directamente a la directiva.

"Mira, todavía no lo sabemos, es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo, ya destacado en el futbol mexicano. Lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser.

"Tendrá que ver la dirigencia que es lo que puede solucionar, seguramente la semana que viene y veremos como terminamos de arreglar nuestro plantel para ya enfocarnos en lo que viene", comentó Cocca tras el empate en la frontera.

¿DIEGO LAINEZ LLEGARÁ A TIGRES? Diego Cocca dejó en claro el tema de Diego Lainez y una posible llegada a Tigres. "Si hay dos voluntades, posiblemente puede ser"@alexblanco23@YayoDelaTorreM@RafaMLOficial@FABIANESTAY10@FerCevallosF#LUP pic.twitter.com/zo3cLQ4s39 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 21, 2023

Diego fue ofrecido a las Águilas del América, pero, debido al sueldo que exige el delantero mexicano, el conjunto de Coapa y Santiago Baños decidieron que no iban a fichar al todavía jugador del Real Betis, razón que le ha abierto la puerta a los Tigres de la UANL.

