Nico Ibáñez explicó cómo fue su proceso para fichar con Tigres: 'Yo no tenía pensado irme'

El nuevo jugador de Tigres, Nico Ibáñez, estuvo en entrevista con el medio TUDN, donde habló sobre su llegada al conjunto felino tras su salida del Pachuca.

“Fue todo muy rápido, yo no tenía pensado irme, pero se dio así de esta manera porque también era algo buenísimo para Pachuca. Se dio todo en dos días. Me entero el viernes porque me llaman Jesús (Martínez) y Armando diciendo que estaba la oferta sobre la mesa y hablando con ellos de la mejor manera llegamos a lo mejor para las dos partes.

"Se dio todo rápido y una mezcla de sensaciones encontradas porque había viajado con los chicos (a Monterrey para la Jornada 2 vs. Tigres), pero se dio y acá estamos”, añadió Ibáñez.

Nico Ibáñez llega a Tigres con altas expectativas, ya que dejó un legado grande con Pachuca, donde fue Campeón y también máximo goleador del torneo pasado con 16 anotaciones. El argentino anotó 36 goles en 62 partidos disputados con el equipo hidalguense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: HORARIOS Y DÓNDE VER LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2023