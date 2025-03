Gignac niega haber influido en la salida de Paunovic de Tigres: 'Nunca me atrevería'

El delantero Andrés Pierre Gignac desmintió rotundamente los rumores sobre su presunta participación en la salida del técnico Veljko Paunovic de Tigres en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El atacante francés dejó en claro que nunca interferiría en decisiones de la directiva.

En una entrevista exclusiva para Fox Sports, Gignac aseguró que es falso que los jugadores hayan forzado la destitución del estratega serbio, quien fue sustituido por Guido Pizarro.

“¿Qué nosotros quitamos entrenadores? Si supieran lo que... No puede pasar nunca. Yo no me atrevería a decir: 'o lo echas o me voy', eso nunca,” declaró el máximo goleador histórico del club regiomontano.

El delantero también refutó la idea de que los futbolistas tengan un poder excesivo dentro de la institución. “Lo que piensa la gente de que nosotros tenemos poder... En Francia hay sindicatos, ¿entonces nosotros somos un sindicato y vamos a quejarnos? Eso no puede pasar,” afirmó.

Diferencias con entrenadores, pero con respeto

Gignac reconoció que ha tenido diferencias con entrenadores a lo largo de su carrera, pero siempre desde el respeto. “Podemos tener diferentes ideas con los entrenadores y me ha pasado toda mi carrera,” mencionó.

Asimismo, recordó sus experiencias en el pasado con diversos técnicos. “En Francia, cuando estaba un poco más joven, me peleé con todos. Desde que estoy en México, pelear con Tuca (Ricardo Ferretti) está complicado, pero puedes hablar con todos: con (Diego) Cocca, con el Piojo (Miguel Herrera), con (Robert Dante) Siboldi. Tengo carácter, pero nunca me atrevería a influir en una decisión de la directiva,” enfatizó.

A pesar de que Tigres se mantenía en la parte alta de la tabla en el Clausura 2025, la directiva decidió cesar a Paunovic, lo que generó especulaciones sobre conflictos internos en el plantel. Sin embargo, con las declaraciones de Gignac, se busca aclarar cualquier duda sobre la salida del entrenador.

