Gignac sobre Giber Becerra: 'Está a la altura de los preparadores físicos de Marsella'

Luego de los señalamientos que se han hecho en contra de Giber Becerra, preparador físico de Tigres por las constantes lesiones de los jugadores, André-Pierre Gignac defendió al auxiliar asegurando que está a la altura de los preparadores que tenía en el Marsella.

“No soy un mentiroso, voy a dejar las cosas claras. Desde el inicio de la pretemporada, el trabajo es increíble, me encanta como trabaja. Mi lesión fue una lesión pegando una pelota mal. Cada quien sus comentarios, pero es de alto nivel como tenía preparadores físicos en Marsella. Me gusta mucho el trabajo", declaró Gignac en su primera conferencia de prensa desde que llegó a Tigres.

El delantero francés también aseguró que no hay mala relación con Miguel Herrera como se había especulado y dejó claro que tiene buena relación con el Piojo.

Conferencia de prensa del 3 de septiembre, con nuestro goleador @10APG.#SiempreContigo #EstoEsTigres — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) September 3, 2021

“En cada club hay ciclos, el club decidió que terminó el ciclo de Tuca, me llevo muy bien. Me eligió para llegar a Tigres y la comunicación con Miguel me gusta bastante, dice las cosas de frente y eso me gusta mucho, tenemos una súper buena relación. No sé por qué inventan cosas, nunca tuve problemas con Miguel y no ha pasado de momento. Es pura mentira”, comentó.

Gignac espera volver a las canchas para el duelo ante el León, por lo que trabaja para estar listo para el partido.

“Es la meta, me puse un reto para llegar al partido con León. Estamos trabajando los jugadores lesionados aparte, todavía no con el grupo. Voy bien, un poco de molestia, pero es normal. Esperemos la siguiente semana pueda entrenar con los compañeros”, puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA SOBRE LA LESIÓN DE CARLOS GONZÁLEZ: 'NO ES MÁS QUE UNA MOLESTIA EN EL MUSLO'