Gignac sobre la Final Cruz Azul vs Santos: 'Si no juego la Final, yo no la veo'

André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, dejó claro que no tiene interés en saber quién será el campeón del Guard1anes 2021, pues señaló que a él no le gusta ver las Finales de la Liga MX si no las juega.

Durante un live con Nahuel Guzmán, el portero le preguntó al delantero si estaba viendo el partido de Ida entre Santos y Cruz Azul, a lo que el francés respondió: "No, si nosotros no la jugamos, no la veo".

Incluso, momentos más tarde, cuando Nahuel hizo la acotación del gol anulado a los Guerreros en la segunda mitad, Gignac dijo: "No quiero saber nada de este campeonato. Me duele mucho".

¿JUGARÁ OLÍMPICOS?

En la misma charla, el delantero de Tigres fue preguntado por la selección francesa, y pese a que no quiso decir mucho, reveló que ya mandó sus documentos y que sólo le falta hablar con la directiva felina.

SU PRIMERA PLÁTICA CON BIELSA EN MARSELLA

Gignac habló de su admiración por Marcelo Bielsa, técnico que lo dirigió en el Marsella, y que fue directo con él desde su primera charla, ya que le dijo: "He visto todos tus partidos de los últimos tres años, y lo único que puedo decirte es que tienes que bajar de peso dos o tres kilos, así anotarás en cada juego".

El francés también aseguró: "Lo mejor de mi carrera fue ese año con Bielsa, creo dos años no le aguanto. Mentalmente te cansa, pero es un genio".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ROBERTO ALVARADO NO VIAJÓ A TORREÓN POR LA PÉRDIDA DE SU BEBÉ