Herrera sobre el tiempo agregado en el Pumas VS Tigres: 'Fue poco, para mí eran diez o doce'

El hecho de que el árbitro Oscar Mejía haya agregado ocho minutos de tiempo, fue poco para Miguel Herrera, director técnico de Tigres, quien dijo que debió ser más tiempo, aunque fue justo en el agregado donde cayó el gol de André-Pierre Gignac, que les dio el empate a uno con Pumas.

"Yo creo que fue poco, cuando entraron las asistencias de ellos, para mi tuvieron que ser 10 o 12. Le dije al árbitro, en la de Caicedo se perdieron tres minutos y medio. Algo checaban y no sé qué era, los técnicos no vimos como de qué checan. Vean el partido y luego me dicen si fue mucho. Si metemos el cronómetro, para mí eran 10 o 12", dijo.

En tanto, el 'Piojo' reconoció que su equipo no tiene contundencia y por ello dejaron ir un par de ocasiones de gol.

MOLESTO Al 'Piojo' Herrera no le gustó nada el empate ante los Pumas y esto declaró en conferencia de prensa. @Karla_Uz pic.twitter.com/V4WjObEeVM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 25, 2022

"No andamos finos este torneo. En las jugadas que generamos no andamos finos, es un equipo que iba a correr para sacar el resultado. Hay que trabajar en la definición. Yo siempre he dicho eso, no es de merecer, sino de hacer. Las oportunidades que tuvimos las mandamos fuera o muy lejos. Nos faltó en el último tercio", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: GIGNAC LE REGALÓ SU JERSEY A NIÑO AFICIONADO FRANCÉS EN CU