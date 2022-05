Herrera sobre expulsión de Hernández: 'Quedará en su conciencia, la mía está tranquila'

Previo a que se realizara la revisión en el VAR por una patada del Diente López a Luis Abram en el partido de Ida de los Cuartos de Final, Miguel Herrera explotó en contra del árbitro central del encuentro, Fernando Hernández, quien sin dudarlo, le sacó la tarjeta roja.

Ante esta situación, el Piojo se pronunció al respecto, asegurando que sí realizó reclamos, sin embargo, mencionó que tiene la mente tranquila, pues siempre reconoce sus fallas.

"En este torneo ha sido esta nada más, reitero, sí reclamé, me parecía que había juzgado bien la jugada, que no había necesidad de ir al VAR y él tomó sus decisiones y hasta ahí, quedara en su conciencia, la mía está muy tranquila. Cuando me equivoco lo reconozco y lo pago, siempre he pagado mis errores, no me han perdonado nada", dijo en conferencia de prensa.

Posteriormente, Herrera declaró que sus reclamos merecían solamente un cartón preventivo. Asimismo, afirmó que cuando se equivoca siempre es crucificado.

"No caí, si él lo tomó como reclamo, es amarilla, porque todos reclamamos, tanto jugadores míos como del rival, pero no hubo una amarilla, fue una roja directa. Y si alguien en este medio ha pagado sus equivocaciones, en ninguna me han perdonado nada, cuando me he equivocado, me han cortado la cabeza. Hoy tengo la conciencia tranquila", sentenció.

Tigres recibirá a Cruz Azul en el Estadio Universitario en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2022. Los felinos llegan con ventaja tras derrotar 0-1 a La Máquina en el Estadio Azteca, no obstante, no podrán contar con Nicolás López ni con Miguel Herrera hasta las Semifinales en caso de que avancen, pues ambos vieron la roja.

