Jugadores de Tigres se 'burlaron' del Tuca por llanto tras ovación de afición: 'Quiere llorar'

Ricardo Ferretti fue recibido con una gran ovación por parte de la afición de los Tigres que se dio cita en el Estadio Universitario para el juego de la Jornada 17 ante Juárez FC.

El Tuca, ahora DT de los Bravos, rompió en llanto por la cálida bienvenida de los llamados Incomparables, detalles que no pasó desapercibido por los jugadores de Tigres, quienes se 'burlaron' del timonel.

"No tengo palabras para poder expresarlo, aparte llegan los jugadores y dicen ‘quiere llorar’ y peor todavía, no tengo palabras, muy agradecido y me quedo con eso", reveló Ferreti en conferencia de prensa.

¡EMOTIVO REGRESO DEL TUCA AL VOLCÁN! "Llegan los jugadores de Tigres y me dicen: 'Quiere llorar, quiere llorar'" pic.twitter.com/qw6ehOKIXH — MARCA Claro (@MarcaClaro) November 7, 2021

"Creo que siempre busqué corresponder, siempre que tuve la oportunidad aquí trabajar, corresponder con el trabajo de equipo para que ellos lograran lo que la gente espera que son las alegrías, era todo lo que yo buscaba hacer, trabajar, trabajar y trabajar, para agradecer con el equipo el apoyo", agregó el Tuca.

El estratega de origen brasileño se dio el tiempo de analizar lo que fue su primer torneo al frente de los Bravos de la frontera, en el que no lograron clasificar ni a la Reclasificación y en el que terminarán en la posición 16, con 16 unidades.

"Después del torneo que hicimos queda mucho trabajo y mucho que pensar para el próximo torneo, creo que fue un torneo que empezamos muy mal, de siete partidos teníamos dos puntos, después mejoramos en ciertos aspectos y al final volvimos a caer, el análisis que voy a tener con mi directiva, es en el plan de buscar soluciones para no repetir una temporada como esta", sentenció Ricardo Ferretti.

