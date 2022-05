Julián Quiñones: Denunció mal trato de la afición de Tigres en su etapa como felino

El delantero de los Rojinegros del Atlas, Julián Quiñones, publicó en redes sociales un mensaje muy particular dirigido a toda la afición de los Tigres de la UANL.

Quiñones es un jugador que ha estado ligado por algunos años de su carrera a la escuadra felina, con la cual tuvo la oportunidad de vivir dos etapas. La primera en el 2016, en donde estuvo presente, pero después fue prestado a los Venados y posteriormente en 2017 a Lobos BUAP, equipo con el que logró el ascenso a la Primera División.

Posteriormente, en 2018 tuvo una segunda oportunidad con el equipo de los Tigres y vivió altibajos tanto con el equipo como con la afición hasta que hace un año fue prestado a la escuadra del Atlas, en donde ha tenido sus mejores momentos.

En redes sociales, Quiñones explicó que no tenía porque guardar respeto a una afición que no lo trató bien durante su estadía como tigre, después de que anotará el primer gol del Atlas en la Semifinal de Vuelta.

"Como me piden cosas que ni ustedes mismo lo hicieron conmigo aun estando en tigres recibiendo insultos, mandando mensajes, metiéndose conmigo con mi familia y aun estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo, entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes, saludos", fue el mensaje de Quiñones en su cuenta oficial de Twitter.

