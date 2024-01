En busca de mejorar lo hecho en el 2023. Tigres ya se prepara para el Clausura 2024, tratando de llegar a su tercera Final consecutiva y de acuerdo con el entrenador del equipo, Robert Dante Siboldi, ya tienen la plantilla completa.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino confirmó que tienen la plantilla completa para empezar el nuevo torneo, sin embargo, sabe que hasta que no termine la ventana de transferencias, aún podía haber algún cambio.

“A no ser que pase algo extraordinario, estamos contentos con el plantel, no tengo pensado algún cambio, por parte del club estamos igual; hasta que no se cierre el periodo de registros no hay que decir nunca, porque nunca se sabe, sí tengo planeado que con el plantel que está encarar lo que sigue”.

De momento el conjunto felino ficho a Juan Brunetta proveniente de Santos como su fichaje bomba para el nuevo torneo, mientras que Juan José Purata regresa tras estar a préstamo con Atlanta United el último año. Siboldi aseguró que ambos refuerzos ayudan al equipo para mejorar de cara al nuevo torneo.

"Contentos y felices de contar con los dos, Brunetta nos va dar un salto de calidad, a ayudar y complementar; (Juan José) Purata, un viejo conocido, estaba prestado y regresó, en el caso de Juan nos va a ayudar para conseguir los objetivos en este semestre, son de las experiencias que nos gusta tener a todo DT.

“Tener un plantel competitivo con competencia fuerte, eso elevará el rendimiento de todo el plantel, desde los individual hasta lo colectivo, nos va a poner en buenos aprietos para tomar decisiones en cada juego, de quien inicie y a quien le toque esperar, tendremos un semestre mu cargado, de seguir avanzando los dos torneos, durante el semestre tendremos 3 semanas completas para trabajar, será importante que todo el plantel esté preparado en lo físico”, finalizó en entrenador.

