Luis Quiñones asegura que en Tigres no influirá la baja de André Pierre-Gignac

Previo al partido de Ida de Cuartos de Final entre Puebla y Tigres, Luis Quiñones habló sobre la ausencia de André Pierre-Gignac, lo cual aseguró que no influirá en contra de los actuales campeones, pues además de tener profundidad en el plantel, no tienen dependencia de un solo jugador.

El pasado miércoles, Gignac no completó una sesión de entrenamiento, para luego dar a conocer que no podrá estar en el duelo de Ida ante Puebla, con la esperanza de poder jugar al partido de Vuelta en el Estadio Universitario. Ante esto, Quiñones aseguró que no tienen 'Gignacdependencia'.

“Es un plantel grande, con muchos jugadores, entre todos podemos hacer parte del 11 titular, para eso trabajamos en el día a día. Confío plenamente en mis compañeros, tanto en André como en todos. No tenemos dependencia, somos un grupo que nos hacemos fuertes siempre", declaró Quiñones en conferencia de prensa.

De igual forma, el extremo de Tigres señaló que la Fecha FIFA fue positiva para los universitarios, pues aunque se 'perdió' a Gignac, Robert Dante Siboldi, estratega de los felinos, pudo trabajar con el plantel completo de cara a los Cuartos de Final.

“Fue importante recuperar jugadores que venían con una molestia, prepararnos bien físicamente, semana larga para que el Profe pueda trabajar con equipo completo", expresó.

Por último, el colombiano se dijo listo para encarar una nueva Liguilla con Tigres, además de que confía plenamente en que el equipo está capacitado para conseguir el bicampeonato en este Apertura 2023.

“Estamos mentalizados en hacer un buen partido contra un gran rival en una cancha súper difícil y demostrar por qué estamos defendiendo esta camisa que he defendido tantos años y hemos logrado cosas importantes. Ha sido importante lo que hemos venimos haciendo y lo que el equipo sabe que debemos hacer para afrontar esta Liguilla con equipos difíciles, vamos con la confianza que hemos logrado en los últimos años y hacer lo que sabes hacer para llegar a una Final”, sentenció.

