Manuel Lapuente: 'Lo quiera el Tuca o no, Tigres representa a México, que no ma...'

Manuel Lapuente, exseleccionador nacional, no comparte la ideología felina de no representar a México en el Mundial de Clubes, reprendiendo a quienes dicen que Tigres sólo responde por Tigres.

“Equipos brasileños, argentinos, no pudieron, y hoy un mexicano está y está representado por Tigres. Lo quiera Tigres o no, lo quiera el Tuca o no, eso es lo que tiene que aprender Tuca, que Tigres es un equipo mexicano y está representando a México", indicó quien dirigiera a los felinos en un par de ocasiones.

“Yo no sé quién le dice tantas cosas al Tuca, que dice que está representando a Tigres y no a México, con todo respeto 'que no mame'. Está representando a México”, apunto el estratega en entrevista con ESPN.

Respecto a una posible victoria universitaria sobre Bayern Munich, Lapuente lo ve más viable que nunca, pues confía en el poderío de Tigres para logar el histórico campeonato.

"Yo veo posibilidades muy amplias para que sea campeón de clubes, Tigres; yo lo veo campeón y sé quién es el Bayern. Tigres está para ganar, el Bayern es un equipazo, pero nosotros hemos crecido, no necesitamos ayudas, a ver qué aprendemos, estamos para ganar, es un equipote (Bayern), pero le puede ganar", señaló.