Miguel Herrera: Confesó cansancio en Tigres por calendario apretado

Este Apertura 2022 es atípico por la Copa del Mundo Qatar 2022, pues obligó a la Liga Mx a hacer un calendario apretado, algo que ha empezado a cobrarle factura a los equipos como a Tigres, que pese a tener un plantel amplio, Miguel Herrera aquejó cansancio en sus futbolistas.

"Vamos a darle estas 24 horas de gracia a los que salieron con cansancio, con carga muscular para descartar cualquier cosa, hubo dos, tres ausencias que estaban tratando de recuperarse al máximo, no hay prisa.

Voy a esperar hasta mañana a ver si están al cien, Samir salió cansado, es normal. Loroña salió con una molestia muscular, no así Javier, Reyes, que salió al final por su esguince, parece ir bien, entonces esperaré, no me corre prisa, el mismo Quiñones que salió con golpes y cansancio, ha sido un torneo con mucho desgaste y traen esa sobrecarga", sentenció el entrenador en conferencia de prensa

El Piojo acostumbra a dar el once inicial antes de cada partido, pero para el duelo ante Puebla de este viernes no fue así porque Luis Quiñones, Juan Pablo Vigón, Javier Aquino, Nicolás López y Diego Reyes estuvieron ausentes en el último entrenamiento antes de viajar a la Angelópolis.

"El XI no lo puedo dar, estoy esperando a la gente si está el cien, si hay la necesidad de rotar. Vigón se va a su casa por un cuadro gripal fuerte, y es importante que no estuviera en el grupo para no contagiar, esperando que hoy concentre y esté mucho mejor"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: TIGRES GANA ANTE TOLUCA CON GOLES DE CÓRDOVA, GIGNAC Y THAUVIN