Piojo Herrera salió satisfecho de la derrota de Tigres ante América: "Hicimos un partido a la altura"

Pese a la derrota a manos del América, Miguel Herrera, técnico de Tigres salió satisfecho del Estadio Azteca al señalar que su equipo jugó un buen partido y se comportó a la altura.

"Desafortunadamente, nuestro errores ellos los capitalización bien, fue un buen partido hicimos un partido a la altura", declaró ‘El Piojo’ en conferencia de prensa.

Por algunos lapsos del partido, el conjunto felino generó algunas jugadas de peligro, mismas que no lograron concretar, algo que Herrera lamentó, aunque tampoco es un tema que le quite el sueño.

"Me preocupa muchísimo que no generamos, estamos pateando al arco, no estamos siendo certeros", comentó.

"LA GENTE TIENE UNA MEMORIA MUY CORTA... YO ME QUEDO CON EL CARIÑO DE AMÉRICA" 'Piojo' Herrera volvió al Azteca ante el club donde triunfó, pero la afición no lo recibió bien; el DT respondió a los ABUCHEOS "HOY ESTOY EN UN GRAN CLUB"#LUP pic.twitter.com/kAj1ujjhtT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2022

El estratega mexicano no tuvo el mejor recibimiento por parte de la afición azulcrema, misma que lo abucheó al

Inicio del encuentro; sin embargo, le restó importancia.

"La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace, al final de cuentas yo me quedo con el cariño y el afecto que me dio este club, ahora me debo a otro club", sentenció.

