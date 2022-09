Cocca tras empatar con Pumas sin goles: 'Hoy no nos anotaron y eso es importante'

Diego Cocca cree que el empate a ceros contra Pumas es un buen resultado para Atlas, tomando en cuenta que en los dos partidos anteriores fue goleado por Pachuca y León.

"Hoy mantuvimos el cero en la portería y eso es algo importante porque nos hicieron muchos goles en los últimos partidos. El de hoy fue un juego difícil y duro. Hay muchas cosas positivas por sacar", mencionó en conferencia de prensa.

"Hoy competimos, estuvo parejo, pudo haber ganado cualquiera. Nosotros buscamos el triunfo, lo intentamos, pero no se nos dio", agregó.

El técnico argentino dijo que no le gusta el término 'campeonitis' y explicó el mal paso de los rojinegros: "No comparto eso. Este equipo no tuvo vacaciones ni pretemporada. En algún momento no vamos a salir campeones, solo un equipo lo logra. Lo que más nos perjudicó fue el tiempo de trabajo, mis jugadores hacen un gran esfuerzo y las lesiones también nos complicaron, pero haremos lo que se pueda para clasificar", añadió.

Diego Cocca espera que el miércoles Atlas derrote al Mazatlán FC, que entre a la Liguilla del Apertura 2022 y peleé por el tricampeonato de Liga MX.

"Lo de hoy no fue un paso para atrás. Hay que seguir construyendo y preparar el siguiente juego. Espero que se nos den los resultados en los próximos partidos y nos metamos a la Liguilla", concluyó.

