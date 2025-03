Nahuel Guzmán define su futuro en Tigres: "Mi deseo es seguir"

El futuro de Nahuel Guzmán en Tigres ha sido tema de conversación en los últimos meses, ya que su contrato con el club finaliza en el verano de 2025, al término del actual torneo Clausura de la Liga MX.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna renovación, pero el arquero argentino rompió el silencio y dejó clara su postura respecto a su continuidad en el equipo.

“Mi deseo es seguir perteneciendo a Tigres, hoy por hoy no me veo en otro club que no sea Tigres, por lo menos acá en Tigres”, declaró Guzmán.

Además, el guardameta aseguró que ya comunicó su intención de continuar en el club y que la decisión ahora está en manos de la directiva.

“Mi deseo ya se lo manifesté a la institución, hace meses que venimos hablando”, agregó el arquero.

