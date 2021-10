Piojo Herrera a Solari: 'América exige títulos; si no triunfas, no pasa nada'

Miguel Herrera se hizo presente en la Final de la Concachampions entre Monterrey y América, y tras laderrota de su último equipo antes de Tigres, fue crítico con Santiago Solari y lo que significa ser mandamás en Coapa.

"Lo dije antes de arrancar, hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos, puedes hacer grandes torneos, de 10 torneos llegué a nueve a Semifinales y 4 en Finales, pero el primero que llegué a Cuartos me echaron, hice 32 puntos. Hay equipos muy exigentes y sin duda América es uno, exigen títulos. Beenhacker hizo cosas muy importantes, jugó lindo pero no ganó nada y a todos les gustaba, pero si no ganas nada no pasa nada", manifestó el Piojo en conferencia de prensa.

Además, fiel a su estilo, no dudó en dar sus impresiones del título rayado, sobre todo de lo dicho por Rogelio Funes Mori, quien aseguró que "nadie se va a querer enfrentar a Rayados" de cara a la Liguilla.

"No (estoy de acuerdo con Funes Mori), porque no fue un partido que ganó Monterrey de punta a punta, jugó bien, pero no fue un partido de 5-0. Las jugadas más claras de Monterrey fueron errores de los del América", indicó el estratega de Tigres.

“Me gusta el futbol, siempre voy a todos los partidos que puedo, se corona el que fue más certero, el que tuvo las oportunidades más claras”, apuntó sobre la Final.

Respecto a su colega y técnico del Monterrey Javier Aguirre, el Piojo aseguró que: “me da gusto, tengo una muy buena amistad con Javier, me considero que me brinda su amistad y con eso me siento muy honrado”.

