Piojo Herrera: 'No hablé mal del arbitraje'

Después de caer por 2-0 ante Necaxa, el técnico de los Tigres, Miguel Herrera explotó en contra del trabajo arbitral y del VAR en conferencia de prensa.

Sin embargo, previo al juego ante América y después de que la Comisión Disciplinaria abriera una investigación en su contra por sus declaraciones, el estratega aseguró que sus dichos no fueron en contra del arbitraje.

"No hable mal de arbitraje, no había sido que sea malo, hubo un error en la toma de decisiones del VAR, no va porque me haya arriesgado, a lo mejor el momento de la calentura encontrarte con una decisión en contra, así como ha habido a favor, pero no pasa nada, reitero, pero no hablé mal del arbitraje, no dije que fuera malo", dijo el Piojo.

"Tengo que estar más consciente que mis molestias estén en el vestidor por los errores que cometemos, eso si me toca a mí. Había que tener un hombre ahí y no estaba, en eso me tengo que concentrar más que en otra cosa", agregó.

Sobre el duelo ante su exequipo, Herrera aseguró que será un partido complicado.

"El equipo está concentrado y será un buen partido, sensación genera, pues lo que siempre he dicho, busco que gane Tigres y festeje, que pelea la punta de la tabla y si ganamos estaré feliz porque el equipo va bien", declaró el estratega.

