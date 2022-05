Piojo Herrera sobre la vuelta vs Atlas: ‘Tenemos que hacer un partido perfecto’

Los Tigres tienen una cita con el destino esta noche para tratar de remontar ante el Atlas el 3-0 que dejó el marcador en el Estadio Jalisco, por lo que Miguel Herrera, entrenador de los Felinos, sabe que tienen que hacer un partido perfecto para buscar el pase a la Final.

“El equipo está muy metido, sabemos que dejamos ir una buena oportunidad de hacer daño en cancha rival, pero es nuestra casa, tenemos que hacer un partido rondando en lo perfecto para poder acceder a la siguiente fase.

“Difícil va a ser, no estamos tranquilos, son tres goles que hacer, pero el equipo tiene la capacidad, estamos con la voluntad, difícil va a ser, pero estamos ahí, buscando la remontada”, dijo el Piojo en conferencia de prensa previo al juego.

Además, el DT aseguró que no se pueden decir muchas cosas, sino hacer, pues palabras hay bastantes para decir, pero ellos, como equipo defensivo, tienen que mostrar su poderío en la cancha.

“Decir se pueden decir muchas cosas, pero lo importante no es decir, hay que hacer, vamos a los hechos más que a las palabras y sino lo hacemos queda en el recuerdo. Hay que hacer y nos toca esa parte de hacer bien las cosas, de matarnos por conseguir el resultado”, agregó.

Por último, Miguel Herrera destacó a la ofensiva de su equipo, pues es el argumento único para soñar con la remontada.

“Somos el equip que más goles hizo en el año futbolistico, si no son argumentos esos no veo otros. Durante dos tornos se atacó bien y tuvo al campeón goleador en dos torneos, este es un argumento.

“Si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes de goleo y no tuviéramos argumentos para dar la vuelta”, finalizó el ex entrenador de la Selección Mexicana.

Cabe destacar que Piojo Herrera revela sus XI iniciales previo al juego, pero en esta ocasión se lo quiso guardar y mencionó que “todavía no confirmo el once”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: ANDRÉS LILLINI REVELÓ QUE BUSCA REFORZARSE PRINCIPALMENTE CON JUGADORES MEXICANOS