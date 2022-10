Sebastián Córdova: '¿Qué mejor que enfrentar y ganarle la Final al América?'

Sebastián Córdova, pieza clave de Miguel Herrera semana a semana en Tigres, no olvida su pasado americanista y se dijo motivado por llegar a enfrentar al Ave en una hipotética Final del Apertura 2022.

"Ojalá se dé, no sé. Creo que nos pueden tocar los dos, si nos tocan los dos pues ¿qué mejor? como que quiero y quiero porque el América de ahí soy y pues ahí crecí", indicó el volante ofensivo en entrevista con TUDN.

"Le tengo un cariño muy grande, pero pues si me toca jugar contra ellos y se me ponen para ser campeones y se los tengo que quitar el campeonato se los voy a tener que quitar, yo vine aquí a ser Campeón y quien se ponga no importa", aseguró Córdova.

Si bien el futbolista de 25 años debutó en Primera División con Necaxa, todas las categorías inferiores las hizo en América. En 2018 regresó 'a casa' y partió a la Sultana del Norte para el Clausura 2022 por una importante cifra económica.

