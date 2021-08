Tigres: Danilo Arboleda representará a los felinos en Champions League

Inversión felina rendiría frutos. Luego de amarrar su boleto a la Fase de Grupos de Champions League tras dejar sobre la 'lona' al Dinamo Zagreb, Danilo Arboleda, jugador cuyos derechos federativos corresponden a Tigres de la Liga MX, tendrá la oportunidad de dar el salto de calidad con el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia; talento que podría impulsarlo a un equipo de mayor jerarquía y que daría una buena 'tajada' al club mexicano.

Danilo Arboleda fue adquirido por el club auriazul en el 2019; sin embargo, su trayectoria no estuvo cerca de México, pues a pesar de pertenecer a Tigres, su travesía futbolística pasó por el América de Cali, La Equidad y el Deportivo Pasto de donde emigró al Viejo Continente en una liga con 'pocos reflectores'.

Para febrero 2021, el cafetalero llegó prestado por un año al FC Sheriff Tiraspol, equipo donde se consagró campeón y que posteriormente ganó su derecho a disputar la Champions.

No obstante, durante la última ventana de transferencias, Arboleda no cerró las puertas de llegar a Tigres, pero nunca tuvo ese llamado.

“Lo de Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo, vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no, estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, si no tocará quedarme acá", declaró previamente en Instagram.

¿INVERSIÓN CON DIVIDENDOS O RECUPERAR A UN TALENTO DE 'ALTO CALIBRE'?

Tras llegar al máximo escenario de clubes, Tigres tendrá que poner sobre la 'balanza' el futuro de su jugador, pues el préstamo al Sheriff Tiraspol tiene una opción de compra 1.5 y 2 millones de euros, cifra que podría elevarse con el desempeño de Arboleda en la Liga de Campeones. No obstante, su arribo al Clausura 2021 también sería una 'carta' fuerte para reforzar a los felinos.

