Tigres: Miguel Herrera promete volver 'Piojistas' a los 'Tuquistas'

Después de ser anunciado como nuevo director técnico de Tigres, Miguel Herrera ya se calzó la indumentaria de los felinos del norte.

Y en un video que se ha hecho viral en redes sociales, el Piojo contestó a un usuario, seguidor de los de la UNAL que se proclamó aficionado de Ricardo Ferretti, y le dijo que verá un equipo más ofensivo.

"A ver cabrón, no me jodas, ya sé que eres 'tuquista', no te digo que no lo seas, pero vas a ver que en un mes cabrón, vas a ser 'piojista' porque este equipo va a ir para adelante, para atrás ni para tomar vuelo", se escucha decir a Miguel Herrera en el video.

#TIGRES | @MiguelHerreraDT Los ‘Tuquistas’ en un mes serán ‘Piojistas’ dice Miguel y promete “chingo” de goles de @10APG. pic.twitter.com/iYR5hLWfcJ — Vladimir García (@VladimirGarciaG) May 27, 2021

Además, el estratega aseguró que su juego ofensivo beneficiará a André-Pierre Gignac, quien se reflejará en muchas ocasiones en el marcador.

"Gignac, chingo de goles, vas a ver te los dedico", sentenció Herrera Aguirre.

En el último torneo de Ferretti al frente de los Tigres, el equipo se quedó en la Reclasificación al ser eliminado por el Atlas por 1-0 y André-Pierrre Gignac sólo marcó tres tantos en el certamen.

