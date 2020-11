Tuca: 'Enca... que arbitraje mande a Tigres a Repechaje y quite un título de goleo'

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, arremetió en contra del árbitro Jorge Isaac Rojas y el VAR, por el gol que le anularon a su equipo ante Atlas, pues consideró que, dicha anotación fue legítima y no fue revisada como el protocolo lo indica.

“El segundo gol que nosotros anotamos es un gol legítimo y lo que se espera es una revisión del árbitro o del VAR, hoy cometen una equivocación, nos mandan a Repechaje y le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol, hoy sí me molesta, me encabrona que no lo hayan hecho”.

"Al señor Brizio le digo, siempre he apoyado al arbitraje, somos seres humanos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y eso no se vale”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Por último, el Tuca aseguró que su equipo trabajará fuerte para conseguir su boleto a la Liguilla en el repechaje.

“Tenemos está semana para ver qué rival nos va a tocar y naturalmente tenemos que buscar el pase a la Liguilla. Por lo que nosotros representamos como plantel y como institución se espera que pasemos a la Liguilla, y es algo que vamos a trabajar esta semana para lograrlo”, finalizó.