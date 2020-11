Tuca Ferretti: Tigres renovará el contrato de su técnico

Tuca para 'rato'. Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, dejó claro que Ricardo Ferretti continuará como técnico de los felinos.

Durante una entrevista con los medios, el 'Inge' reconoció que el 'Tuca' está a una firma de mantener su estadía como DT auriazul.

"Tuca va a seguir en Tigres. Inclusive él me dice: 'Un día que me ves sin ganas, me desvío, me voy a mi casa y empezamos a hablar dentro de otra actividad en Tigres, ya sea de pantalón largo'.

“A mí no me ha dicho que se quiera retirar, hay pocos que puedan dirigir a un equipo como Tigres. Ya está renovado, siempre… qué falta un papel, ya pronto se lo daremos. Sólo espera firmar la renovación de su contrato, nada más falta la firma en el papel", explicó el mandatario del club felino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRONCO: 'TIGRES Y RAYADOS SIN AFICIÓN EN LIGUILLA PARA QUE SE LES QUITE LO IRRESPONSABLES'