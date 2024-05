Efraín Álvarez, jugador de Xolos de Tijuana, y quien tuvo un paso por la segunda categoría y primer equipo del LA Galaxy, habló sobre su estancia en el equipo angelino y también comentó experiencias que tuvo con futbolistas del equipo de la MLS, pero lo más destacado es que comentó que tuvo un padre futbolístico, nada más y nada menos que el icónico Zlatan Ibrahimovic.

“Yo nací en Los Ángeles, crecí ahí, hice toda mi vida en Los Ángeles, estaba muy cómodo ahí con el Galaxy, el equipo de casa, el equipo más grande de la MLS, me tocó la suerte de estar con Zlatan, con Jona, con Gio, Chicharito… veía todo lo que hacían ellos y a mí se me pegaban algunas cosas, a mí me ayudó mucho, ahorita lo trato de usar, como ser el profesional día a día, como jugar, como entrenar, como hacen su rutina, desayuno, gimnasio, entrenamiento, tinas de hielo, tenías que hacer todo eso para mantenerte bien”, comentó a Mediotiempo.

Álvarez aseguró que tiene una estrecha y fraternal relación con Zlatan y afirmó que el propio exfutbolista sueco ve sus partidos y aconseja en aspectos sobre el campo para que pueda mejorar.

“Cuando inicié me tocó Zlatan y él me aconsejaba de todo, él me ayudaba, era como mi segundo papá, él me quería mucho, hasta ahora me habla, ve los partidos míos y me habla y me dice lo bueno que hice, lo malo que hice, y seguimos hablando, a veces él me llama y me dice ‘tienes que mejorar en esto y esto’, a mí me hace feliz porque un jugador como él que me ayude a mí, quién no quiere la ayuda de Zlatan”, agregó

