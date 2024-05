Jorge Alberto Hank reconoce deuda con afición de Xolos

Luego de haber finalizado últimos de la zona de multas y ligar su quinto año sin clasificar a la Fase Final, Jorge Alberto Hank Inzunza, Propietario de Xolos de Tijuana, admitió estar en deuda con la afición ante los malos resultados de la institución.

“Estamos totalmente en deuda, no ha sido por falta de ganas, no ha sido por falta de inversión. Hemos traído todo tipo de jugadores; Técnicos de primerísimo nivel, hemos buscado por todos lados y tengo que aceptar que hemos fallado, esta vez es más cuestión de la Directiva y esperemos que esta vez sí sea la buena”, reconoció.

Sobre el nombre del siguiente estratega que tomará el banquillo, ante los múltiples rumores, Hank Inzunza se reservó a dar un nombre, pero afirmó estar en pláticas con algunos estrategas y espera tenerlo confirmado para el final de la siguiente semana.

“No puedo decir nada hasta que no esté contratado. Por supuesto hemos tenido pláticas con muchísimos entrenadores. No empezamos a hablar con ellos hasta que tuvimos esa plática con Miguel (Herrera) y ahí empezamos. Debemos tomar el tiempo adecuado para tomar la decisión correcta. Creemos que vamos bien en ese camino. Idealmente podría ser para el final de la siguiente semana”, declaró.

El próximo estratega que llegue al banquillo de Xolos estará tomando al equipo con cociente de 0.000 y sería el octavo timonel en llegar a Xolos desde su última aparición en Fase Final en el Clausura 2019.

