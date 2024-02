Miguel Herrera luego de la derrota ante Toluca: "Hay una molestia enorme"

Pareciera que se agotaron las oportunidades para Miguel Herrera, Xolos no ha podido ganar un solo partido en el torneo y cada vez se hunden más en la tabla, sin embargo, el propio Piojo confirmó que el grupo lo respalda, aunque admitió que si hay desconcierto por no entender cuál es la falla en el equipo.

"Hay veces que tienes buenos torneos y hay veces que no, el equipo juega con mi idea, si el equipo no tuviera una idea clara entonces si diría que no están conectados conmigo, pero el equipo trabaja, los muchachos están comprometidos" confirmó el Piojo.

"Si tú vas ahorita al vestidor, hay una molestia enorme por ese no poder encontrar de por qué un primer tiempo sí y otro no, o 20 minutos que el equipo divaga donde los rivales tienen la situación aprovechar y además concretar", agregó.

Sin embargo, Miguel no se desanima y se mantiene firme con la idea de poder revertir la situación y de poder encontrar mejor suerte.

"Yo seguiré entregándome, el trabajo día con día se hace, espero que nos pueda tocar un poco más de suerte, esta semana se nos lesionó Efra (Álvarez) en el interescuadras y hoy Tití (Lucas Rodríguez) jugadores que vienen haciendo las cosas bien y en las oportunidades que tenemos no estamos siendo certeros, no concretamos", sentenció Miguel Herrera.

