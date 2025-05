Alexis Vega rompe en llanto por elogios de José Saturnino Cardozo, leyenda de Toluca

La noche en la que Toluca aseguró su boleto a la Gran Final de la Liga MX, el Estadio Nemesio Díez vibró con la pasión de su afición, pero fue un momento fuera del campo el que emocionó a más de uno.

Alexis Vega, capitán y figura del partido, llegó hasta las lágrimas durante una entrevista con TUDN, conmovido por las palabras de su ídolo, José Saturnino Cardozo, leyenda del Toluca y comentarista en la transmisión.

¿Qué le dijo Cardozo a Alexis Vega?

Alexis Vega, visiblemente emocionado, no pudo contener la gratitud hacia Cardozo en la entrevista postpartido: "siempre que me escribes meto gol. Me dijiste que iba a hacer gol y no sé qué traes tú con el gol que siempre das buena suerte", expresó el capitán escarlata.

Las palabras del '9' revelaron una relación cercana, en la que Cardozo ha sido más que un ídolo, convirtiéndose en un guía: "por ti tomé la decisión de venir aquí a Toluca y estoy eternamente agradecido contigo".

Cardozo revela conexión con Alexis

José Saturnino Cardozo, desde la cabina de transmisión de TUDN, compartió la historia detrás de esta conexión. Recordó cómo Vega lo buscó para pedir consejo cuando enfrentaba una encrucijada en su carrera, con ofertas de clubes mediáticos sobre la mesa.

"Tuvo la humildad de llamarme para aconsejarlo un poquito. Le dije que tenía que tomar la decisión de regresar a casa", explicó el Príncipe Guaraní, quien aseguró que su recomendación fue clara: Toluca era el lugar donde Vega podría reencontrarse consigo mismo, recuperar su mejor versión física y mental.

Lágrimas del capitán de Toluca

El momento cumbre llegó cuando Cardozo felicitó directamente a Vega: "él necesitaba tiempo para recuperarse, para ponerse bien físicamente como está ahora porque ha hecho un gran esfuerzo. Alexis, te felicito".

Esas palabras, cargadas de significado viniendo de una leyenda que marcó una era en Toluca con 249 goles, desataron las lágrimas del capitán. La emoción de Vega no solo reflejaba la admiración por su ídolo, sino también el peso de liderar a un equipo con una afición que anhela un título tras 15 años de espera.

Vega abrió su corazón

Al ser cuestionado sobre su llanto, Vega abrió su corazón: "(siento) mucha felicidad. Escuché a Pepe y para mí es un ídolo y le agradezco muchísimo", aseguró Alexis.

"Estoy muy contento, muy conmovido de ver mi estadio lleno, de ver a mi familia, de ver a la hinchada ilusionada otra vez por un campeonato".

Ahora, a un paso de la gloria, Vega carga con la ilusión de una ciudad y el respaldo de su ídolo. "Espero que se las podamos entregar", prometió, refiriéndose a la corona del Clausura 2025.

