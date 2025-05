Antonio Mohamed quiere a Julio González en Toluca

Toluca comienza a poner la mira en el mercado de verano, en el que no tienen planeado dejar ir a ninguno de sus futbolistas importantes. Sin embargo, el club mexiquense sí quiere incorporar elementos y Antonio Mohamed insiste con uno.

IMAGO7

Mohamed quiere reforzar la portería

De acuerdo con El Francotirador de RÉCORD, el deseo de Antonio Mohamed es la llegada de Julio González al arco escarlata, pues Pau López no ha terminado de convencer, por lo que busca seguridad en la portería.

"El punto débil del plantel del Turco está en la portería, pues el español Pau López no resultó garantía y Luis García no terminó por consolidarse. La opción que no se saca de la cabeza Mohamed es ni más ni menos la de Julito González", escribió El Francotirador en su columna.

IMAGO7

Actualidad de Julio González

Actualmente, Julio González milita en Puebla, luego de una controversial salida de Pumas, equipo en el que coincidió con Antonio Mohamed. Bajo la gestión del argentino, el mexicano era titular indiscutible.

Por ahora, Mohamed está en la tarea de convencer a la directiva de Toluca para que hagan lo posible por fichar al arquero mexicano, quien ya jugó una Copa América con la Selección el año pasado.

IMAGO7

