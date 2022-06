Carlos González: "En el futbol no salen siempre las cosas como uno quiere"

Carlos González, delantero del Toluca, señaló que su llegada a la escuadra de los Diablos Rojos representa una oportunidad importante de poder recuperar su nivel en la Liga MX.

Y es que su estadía en los Tigres fue muy complicada porque adelante de él tenía a dos trenes en el ataque como el francés André-Pierre Gignac y el uruguayo Nicolás López.

"En el futbol a veces no salen las cosas como uno quiere, pero también sabemos que tenía una figura enfrente que quieras o no, uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil", refiriéndose al hecho de tener a Gignac en el mismo equipo.

Sobre Toluca, 'Cocoliso' afirmó que sin duda fue uno de los movimientos más importantes de su carrera, ya que tiene claro que no llega a cualquier institución, sino a una que cuenta con diez títulos.

"Creo que tomé la mejor decisión de estar acá", aseveró Carlos González sobre su llegada a los Diablos Rojos del Toluca para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

