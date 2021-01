Cristante tras descalabro ante Xolos: 'Toluca demostró vergüenza pese a derrota'

Hernán Cristante, entrenador del Toluca, aseveró este sábado, luego de su equipo cayera 3-2 ante el Tijuana, que sus dirigidos mostraron vergüenza con la reacción que tuvieron.

"Demostramos que este equipo tiene vergüenza para reaccionar porque generamos las opciones para empatar, pero al final no alcanzó. No me quedo tan mal a pesar de la derrota", confesó el técnico al final del juego de la fecha cuatro del torneo Guardianes 2021.

El Tijuana dominó el primer lapso del juego y en 23 minutos se fue 3-0 arriba en el marcador. El Toluca recortó con el gol del argentino Alexis Canelo, 3-1. En la segunda mitad el argentino Miguel Barbieri hizo el 3-2, pero la reacción no alcanzó para empatar el duelo. Hernán Cristante señaló que lo más pesado fue haber recibido los tres goles del Tijuana en un lapso tan breve.

"El hecho de tener un resultado abultado en el primer tiempo hace que juegues un poco más desesperado y eso le dio mejores posibilidades al rival para ganar; hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, quizá merecíamos un poco más", subrayó.

