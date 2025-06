El insólito traspaso de Efraín Velarde en la Liga MX que se cerró en el baño

Durante años, el draft de la Liga MX fue el escenario donde los directivos de los equipos se reunían de forma presencial para negociar las transferencias de jugadores. A diferencia de las dinámicas actuales, que permiten movimientos hasta bien iniciado el torneo, en aquel entonces todos los clubes buscaban cerrar sus plantillas antes del arranque del campeonato.

Este sistema facilitaba encuentros directos entre dirigentes, lo que propiciaba acuerdos rápidos, pero también anécdotas peculiares. Tal fue el caso de Efraín Velarde, quien en charla con Yosgart Gutiérrez en el pódcast El RePortero, relató cómo se dio su llegada a Toluca previo al Clausura 2017.

La llegada de Valverde a Toluca se dio de forma peculiar | IMAGO 7

El día que Efraín Velarde fue transferido en un baño

El 'Chispa' Velarde, exfutbolista de Pumas, León, entre otros equipos, relató recientemente cómo se concretó su fichaje por los Diablos Rojos. La negociación ocurrió durante el draft invernal de 2016, después de que el lateral disputó el Apertura 2016 con la Fiera.

Según su testimonio, Velarde fue informado de que su futuro se resolvería en una reunión rápida. Sin embargo, el desenlace resultó tan inesperado como inusual, pues los directivos involucrados cerraron el trato en un baño del recinto donde se celebraba el draft.

Velarde llegó a los Diablos previo al Clausura 2017 | IMAGO 7

"Después me enteré que los directores deportivos llegaron al baño, estaban en el mingitorio (...) y entonces en el baño se dio la plática, dijeron 'Sí me interesa', me hablaron y pues voy para Toluca. En un baño se arregló todo", compartió entre risas Velarde.

¿Cómo le fue a Efraín Velarde con Toluca?

El 'Chispa' estuvo dos torneos, Clausura 2017 y Apertura 2017, con un total de 42 partidos disputados, tres de Copa MX, 33 en Liga MX, y seis en Liguilla. Durante ese tiempo marcó un gol y una asistencia, el primero ante Leones Negros en Copa en agosto de 2017 y la segunda ante Atlas en la Jornada 3 del AP 2017.

Velarde estuvo un año con los Diablos Rojos | IMAGO 7