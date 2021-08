Hernán Cristante, tras triunfo sobre Xolos: 'Pensar en un campeonato es muy prematuro'

Hernán Cristante, señaló que pese al buen inicio de campaña del Toluca, aún es muy pronto para pensar en el campeonato.

"Pensar en un campeonato es muy prematuro, todos jugamos para lograr ese objetivo, pero hay que seguir trabajando, me tiene contento el trabajo de los chicos, eso a uno lo llena de ilusión, el torneo está en pañales y no me voy a apresurar y estoy contento porque los resultados", declaró en conferencia de prensa tras el triunfo ante Xolos de Tijuana.

Hernán dijo que este arranque de torneo es distinto al anterior debido a que el equipo se ve más sólido; sin embargo, dijo aseguró que está en sus manos seguir consiguiendo buenos resultados.

“Este comienzo es diferente se ve un equipo más sólido, los resultados son favorables y a veces no, te da para pensar que puede tener una mala situación en el torneo, es difícil mantener una hegemonía, el equipo viene mostrando buenas características eso me deja tranquilo. Está en nuestras manos no ceder seguir por el camino con objetivos muy claros”, agregó.

