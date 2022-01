Ignacio Ambriz: 'Desperté muy rápido del sueño europeo'

Ignacio Ambriz cumplió su meta de dirigir en el futbol europeo, pero todo terminó demasiado rápido para él. Así lo reconoció el propio entrenador en vísperas de su estreno como timonel del Toluca en la Liga MX.

“Era un sueño que tenía, que me hizo despertar muy rápido y nunca imaginé que las cosas fueran así y regresara luego de cinco meses. Tuve esa enseñanza y a través de los fracasos aprendes más. No me arrepiento de nada y conocí otras cosas que se manejan en Europa”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Además, el entrenador Campeón con León en el Guardianes 2020 subrayó que no cambió en cuanto a su forma de ser, pero sí adiquirió nuevos conocimientos producto de sus vivencias en los meses que dirigió en el futbol ibérico.

"Estoy muy ilusionado con que Toluca se haya fijado en mí. Un dueño que pide trabajo y eso me gusta. Mi idea la conocen bien y es ser protagonista, jugar al tú por tú. Como le aprendí a Luis Aragonés, dueño del balón, dueño del partido", señaló.

Toluca se medirá con Pumas el lunes, luego de que el partido fuera aplazado un día como consecuencia de los casos positivos de Covid-19 que hubo en el plantel escarlata.

