José Saturnino Cardozo: 'Veo más con suerte de campeón a Toluca que a Pachuca'

José Saturnino Cardozo, exdelantero del Toluca, ve con mayor 'suerte de campeón' a sus Diablos Rojos sobre el Pachuca, incluso poniéndolo como favorito en la Gran Final sobre los Tuzos.

"Yo no veo tanto como favorito a Pachuca, yo veo muy bien a Toluca. Si manejan bien esa situación que le pasó contra Santos y que con América ya no le pasó, porque contra América fue mucho más sólido a la hora de defender y fue muy claro en la hora de atacar y el arquero está pasando por un muy buen momento. Yo lo veo más con suerte de campeón a Toluca que a Pachuca", indicó el histórico romperredes en entrevista con TUDN.

Respecto a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el exartillero apostaría por Henry Martín sobre Raúl Jiménez para tomar la batuta del gol con el Tri.

"Mi humilde opinión es que un Mundial para mí lo tiene que jugar un jugador que sepa que no hay día de mañana. Jiménez es el segundo delantero que más me gusta a mí, seguramente no está pasando por un buen momento, pero esperemos que llegue en un muy buen nivel. Quien terminó jugando fue Henry (Martín)", detalló Cardozo.

