La promesa de Enrique Meza para controlar el carácter de Cardozo: "Yo te haré campeón de goleo"

La historia del actual Campeón del futbol mexicano, no sería la misma sin dos nombres que forjaron para siempre la grandeza del Toluca. Enrique Meza y José Saturnino Cardozo, tienen un lugar especial en la mesa de los inmortales del club mexiquense, pues fueron los principales artífices de la era dorada de los Diablos.

La llegada de ‘Ojitos’ al equipo escarlata en 1997, cambió para siempre el balompié en la capital del Estado de México. Tres años antes, Cardozo llegó a Toluca, después de ser Campeón de Goleo en Chile; sin embargo, el paraguayo aún no era capaz de explotar todo su potencial.

Fue hasta la llegada de Enrique Meza y de una promesa para controlar su carácter, que ‘El Príncipe Guaraní’ portó con orgullo el icónico número nueve de Vicente Pereda. En entrevista con El RePortero, Meza mencionó cómo logró cambiar la actitud del jugador paraguayo y convertirlo en la leyenda que es hoy. Con Meza, Cardozo ganó dos títulos de goleo.

"Le dije: 'Me parece que estás lleno de virtudes, si tú haces lo que yo te digo vas a ser campeón goleador'. Él no jugaba, la directiva estaba contenta con él, pero no jugaba, estaba lastimado de una cosa y de otra. Pero yo tuve la fortuna de encontrarme a ese José que después se convertiría en un monstruo", mencionó Enrique Meza a Yosghart Gutiérrez.

La relación con Fabián Estay

El extécnico mexicano, relató que con Fabián Estay, la relación era un tanto extraña. El chileno, era indisciplinado y con un gran agrado a la vida nocturna, cosa que no era del agrado de Meza, sin embargo, siempre era el primero en llegar a los entrenamientos; para poner el ejemplo a los más jóvenes.

"Estaba prohibido ir a México (CDMX) y se iba, un día me dijo: '¿sabe qué? haga lo que quiera, pero yo voy a seguir yendo', lo saqué de jugar; era vago, trasnochador tremendo. Pero era el primero en entrenar, siempre estaba dispuesto al esfuerzo, ponía el ejemplo", relató ‘Ojitos’.

