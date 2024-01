Renato Paiva responde a las críticas por no prometer títulos: 'Han sacado de contexto una frase'

Toluca rescató el empate en la primera Jornada del Clausura 2024 en su visita a Querétaro. Renato Paiva logró sacar al menos un punto en su debut con el conjunto escarlata, sin embargo, en al término del encuentro él sólo buscó revertir las críticas en su contra.

El entrenador respondió a las criticas recibidas en los pasados días por asegurar que no puede prometer títulos a su llegada al equipo. En conferencia de prensa aseguró que sacaron de contexto sus palabras.

“Es una pena que tengan sacado de contexto y realidad una frase que he dicho en la entrevista de TUDN. Quién miró la entrevista toda entendió lo que he dicho, quién sacó un título para envenenar a las personas ha dicho de mis palabras lo que no querían decir. No saquen de realidad y contexto cosas que no he dicho para hacer títulos para la internet, que se encienda la internet y que eso quede en claro”, contestó el entrenador.

Ahora, tras el empate ante Querétaro, el entrenador decidió responder una vez más a la pregunta, asegurando que no puede prometer títulos, pero pelearan por el campeonato en todos los torneos que compitan.

“Vamos a pelear por todos los títulos que vamos a jugar, sin ninguna duda, estamos para conquistar cosas grandes, y vamos a trabajar para eso. Contesté en esa realidad yo no puedo prometer títulos porque ningún entrenador puede prometer títulos, ninguno, pero puedo desarrollar jugadores de la plantilla, así estará mejor y más cerca de ganar”, finalizó el entrenador.

Renato Paiva, DT Toluca aclara que se sacaron de contexto sus palabras “Renato Paiva llegó para que Toluca pelee por títulos y no saquen de realidad ni de contexto cosas que yo no he dicho para crear títulos” “Envenenaron mis palabras”#DiablosTwitteros pic.twitter.com/YNTBzt6boe — Alan Lara (@alanlarav) January 13, 2024

