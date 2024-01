¡Quiere ser referente! Jorge Rodríguez sobre su rol con Rayados: 'Ser la voz de mando'

A pesar de no estar listo para debutar con Monterrey, Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quiere convertirse en uno de los refrentes del equipo. El refuerzo del conjunto regio aseguró que buscará ser una de las voces de mando del club.

El futbolista argentino llegó a Rayados proveniente de Estudiantes de la Plata, equipo con el que logró ganar la Copa Argentina 2023. Ahora, buscará ayudar al cuadro rayado a levantar el título que se les ha escapado en años recientes.

De momento, aún faltan algunos trámites para que Corcho pueda debutar con el equipo, sin embargo, aseguró que ya busca convertirse en un líder en el club: “Lo que más me sale natural es ser ahí un poco la voz de mando, pero para ayudar al equipo. Yo siempre digo que mi rol es ayudar al equipo”, reveló el futbolista para TUDN.

El volante sabe que aún no podrá debutar con el club este fin de semana ante Puebla, sin embargo, utilizará el tiempo en lo que está su documentación lista, para poder estar al ritmo y nivel físico de sus compañeros.

“Toda la gente del club me está tratando muy bien, me está haciendo sentir muy cómodo y eso a uno le da confianza y comodidad para adaptarse rápido. Creo que (falta) más tema físico, ponerme a punto igual que los chicos, vienen de una pretemporada dura, yo tal vez no la hice”, reveló el futbolista.

