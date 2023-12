Santiago San Román desmiente rumores sobre ofertas por Marcel Ruiz y Tiago Volpi

Santiago San Román, director deportivo del Toluca, negó que existan ofertas por Marcel Ruiz y Tiago Volpi, dos jugadores que en las últimas semanas han sido vinculados a distintos equipos de la Liga MX.

En conferencia de prensa durante la presentación de Renato Paiva como nuevo entrenador, San Román dejó en claro que todo se trata de rumores y afirmó que los dos jugadores son piezas importantes del equipo, por lo que no buscarán su salida.

"Muy difícil cuando un jugador tiene contrato vigente con el club. Primero, nubla al jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco, empiezan muchos fantasmas alrededor de ello. Eso no lo podemos controlar, el futuro no lo podemos controlar, el deseo de otras instituciones no lo podemos controlar.

"Lo que sí podemos controlar es generar nosotros las herramientas y el entorno correcto para tener un equipo sumamente competitivo y un equipo que pueda pelear por lo más alto. Son dos jugadores fundamentales para el club y, con mucho respeto, las ofertas no están en Twitter, hoy en día no hay ninguna oferta y nosotros tampoco estamos buscando que salgan", explicó.

