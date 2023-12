Oswaldo Sánchez revienta a Paunovic por la eliminación ante Pumas: 'Ha quedado a deber'

Chivas quedó eliminado del Apertura 2023 al caer en el partido de Vuelta ante Pumas. Tras la derrota tanto los jugadores del rebaño como el entrenador, Veljko Paunovic fueron criticados por su desempeño en Ciudad Universitaria.

Oswaldo Sánchez se unió a las críticas tras el fracaso del conjunto rojiblanco. El exportero del Rebaño aseguró que Paunovic no cumplió con las expectativas tras perder la Final del Clausura 2023.

“La gestión táctica de Paunovic, desde la Final contra Tigres, ha quedado a deber. No me gusta nada cómo maneja los cambios en los partidos con Chivas. A mí no me toca decir si debería quedarse o no”, comentó el exportero.

Asimismo, Sánchez aseguró que el entrenador serbio se equivocó al hacer malos cambios durante la derrota en el partido de Vuelta, incluyendo la exclusión de Víctor Guzmán, quien se quedó en la banca los 90 minutos.

“Inadmisible que el Pocho Guzmán no haya visto un minuto, que meta al Chapo Sánchez en un cambio de posición por posición cuando debía arriesgar hacia la ofensiva”, finalizó el ahora analista.

